На рэпера Ганвеста завели административное дело после доноса Мизулиной

Управление МВД по Петербургу и Ленинградской области завело дело об административном правонарушении против рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов), говорится в ответе ведомства на запрос главы Екатерины Мизулиной.

По словам Мизулиной, дело завели «в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в ряде композиций». Конкретная статья КоАП в ответе МВД не приводится.

Из документа следует, что протокол на музыканта пока не составили. Но тексты его песен направили «для проведения психолого-лингвистических экспертиз», чтобы определить, есть ли там пропаганда наркотиков. Результатов этих экспертиз еще нет.

Какие именно песни проверяют по доносу представителя Мизулиной, не уточняется.

Ганвест — российский рэпер, уроженец Казахстана. Он стал известен в 2018 году благодаря песне «Никотин». В 2025 году стал широко популярен из-за того, что использует в своей речи нечленораздельные слова «пэпэ» (Лягушонок Пепе), «фа» (Fuck), «ватафа» (What the fuck), «шнейне (Chanel)».

По подсчетам «Верстки», к сентябрю 2025 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала доносы как минимум на 318 публичных людей, четыре музыкальные группы и одну антивоенную организацию.