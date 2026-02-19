Рэпер Ганвест заявил, что подвергнет цензуре 25 своих песен. На него написала донос Мизулина

Рэпер Ганвест объявил 19 февраля, что решил «переработать и зацензурировать 25 композиций из старого каталога», чтобы «полностью соответствовать требованиям законодательства РФ». По его словам, он принял такое решение еще в декабре 2025 года.

Ганвест объявил об этом спустя два дня после того, как стало известно, что полиция Петербурга начала против рэпера административное расследование из-за пропаганды наркотиков в песнях. Дело начали после доноса Екатерины Мизулиной.

Ганвест заявил, что «внимательно отнесся к замечаниям» по поводу его раннего творчества, и признал, что «часть ранних треков действительно содержит резкие формулировки».

Артист отметил, что не поддерживает употребление наркотиков и не считает это нормой. «Если в прошлом какие-то строки могли восприниматься иначе — я это исправляю. Моральную ответственность за свои слова и контент я принимаю», — заявил Ганвест.

Он пообещал «сосредоточиться на социальных и благотворительных проектах» и отметил, что «намерен строить дальнейшее творчество в рамках правового поля».

Ганвест — российский рэпер, уроженец Казахстана. Он получил широкую известность в 2025 году из-за того, что использует в своей речи нечленораздельные слова «пэпэ» (Лягушонок Пепе), «фа» (Fuck), «ватафа» (What the fuck), «шнейне» (Chanel).

Екатерина Мизулина — глава Лиги безопасного интернета. Она известна тем, что пишет доносы на людей. По подсчетам журналистов «Верстки», Мизулина написала более 300 доносов на публичных людей, в том числе рэперов.