Кремль объявил о новых переговорах с США и Украиной. Они пройдут 17-18 февраля в Женеве

Новый раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Обновлено. Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил, что переговоры пройдут 17-18 февраля в Женеве.

Россия, Украина и США провели два раунда переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй — 4-5 февраля. В Абу-Даби российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков.

После второй встречи Москва и Киев обменялись пленными — 157 на 157 человек.