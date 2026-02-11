Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что мессенджер Telegram, по мнению российских властей, не исполняет законы РФ. Об этом он сказал ТАСС.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — сказал Песков.

С 9 февраля пользователи из России начали активно жаловаться на сбои в работе Telegram. На следующий день РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщил, что Роскомнадзор усилил «замедление» мессенджера. Позже в РКН заявили, что продолжат вводить последовательные ограничения против мессенджера, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

По информации издания «Верстка», Кремль пока не планирует полной блокировки мессенджера в России, но не исключает ее после сентябрьских выборов в Госдуму.

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя усиления блокировки мессенджера, выразил мнение, что власти РФ пытаются заставить жителей «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры». «Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — добавил он.

