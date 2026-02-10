Внимание. В этом тексте есть мат.

Кремль пока не планирует полной блокировки мессенджера Telegram в России, но не исключает ее после сентябрьских выборов в Госдуму, сообщили «Верстке» источники, близкие к администрации президента РФ.

«Это тест, пизда чуть позже», — заявил изданию неназванный собеседник, близкий к Кремлю, поясняя, с чем связаны новые ограничения в отношении Telegram.

По словам источников, решение о полной блокировке мессенджера власти будут принимать исходя из настроений россиян после выборов, а также их отношения к ходу войны.

«Telegram не должен быть дестабилизирующей площадкой. Блокировка популярной площадки для взрослых людей должна быть постепенной. Сейчас должно стать понятно, что пора искать альтернативы. Она всем известна», — сказал другой собеседник, близкий к внутриполитическому блоку АП, намекая на национальный мессенджер Max.

Ранее «Медуза» писала, что в политическом блоке АП хотели бы сохранить инфраструктуру провластных каналов в Telegram до выборов в Госдуму 2026 года — поскольку наладить похожую систему в других мессенджерах власти, вероятно, не смогут.

10 февраля Роскомнадзор объявил, что продолжает вводить последовательные ограничения против Telegram, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Пользователи из России стали жаловаться на проблемы с доступом к Telegram с утра 9 февраля. Позже РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщил, что Роскомнадзор усилил «замедление» мессенджера.

В январе уже появлялись сообщения о том, что РКН начал вводить ограничения против Telegram, но тогда ведомство это официально отрицало. В Госдуме заявляли, что Telegram замедляют из-за того, что мессенджер недостаточно сотрудничает с властями РФ. Тогда же депутат Михаил Делягин утверждал, что мессенджер закроют «по схеме YouTube примерно к выборам».

