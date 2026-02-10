Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал «замедление» мессенджера в России, сравнив происходящее с действиями Ирана, где тоже ограничивали доступ к телеграму.

По мнению Дурова, власти РФ с помощью блокировок Telegram пытаются заставить жителей страны «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

«Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу», — напомнил бизнесмен. Он добавил, что «большинство иранцев» до сих пор пользуются телеграмом, несмотря на запрет.

«Ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением. Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — говорится в заявлении Дурова

Дорогие читатели! Российские власти, похоже, решили окончательно сломать телеграм. Что делать? Срочно скачайте приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки — VPN не нужен!

Проблемы с доступом к Telegram у пользователей из России появились еще 9 февраля. По словам источников РБК, Роскомнадзор усилил «замедление» мессенджера.

10 февраля ведомство официально объявило, что продолжает вводить последовательные ограничения против Telegram, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Источники «Верстки» говорят, что Кремль пока не планирует полной блокировки Telegram в России, но не исключает ее после сентябрьских выборов в Госдуму.