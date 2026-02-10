В Ханты-Мансийском автономном округе задержали 14-летнего подростка, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и топором

В школе города Советский Ханты-Мансийского автономного округа задержали подростка, который пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел 9 февраля. По данным ведомства, нож, топор и пистолет были спрятаны у школьника в рюкзаке. Прокуратура утверждает, что ранее подросток «высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которым у него сложились личные неприязненные отношения».

Рюкзак с оружием у подростка забрал один из учителей, который затем вызвал правоохранительные органы.

Издание ugra-news.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает, что задержанному подростку 14 лет. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства двух и более человек (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

В начале февраля в России произошло несколько случаев нападения подростков в учебных заведениях. 3 февраля в Уфе подросток с травматическим пистолетом открыл стрельбу в одной из школ, в тот же день городе Кодинске Красноярского края 14-летняя ученица одной из школ напала с ножом на сверстницу, а 7 февраля в Уфе 15-летний подросток напал на общежитие Башкирского государственного медицинского университета.