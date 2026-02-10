Пользователи Max сообщили о сбоях в его работе. Пресс-служба мессенджера утверждает, что все работает в штатном режиме

Пользователи российского государственного мессенджера Max из разных регионов страны жалуются на сбои в его работе, следует из данных «Сбой.рф» и Downdetector.

Число жалоб на работу мессенджера на Downdetector, обращает внимание «Дождь», резко выросло после новостей о начале блокировки Telegram.

Forbes пишет, что после сообщений об ограничении работы Telegram администраторам зарегистрированных в Max каналов СМИ начали приходить сообщения с рекомендациями «напомнить аудитории» о своем канале в Max и призвать подписаться.

С чем именно связан сбой, неясно. В пресс-службе Max заявили, что все сервисы государственного мессенджера работают в штатном режиме.

Российские пользователи еще 9 февраля начали жаловаться на сбои в работе Telegram. По данным источников РБК, власти РФ решили начать «замедление» мессенджера в стране.

Официально Роскомнадзор заявил, что продолжит вводить последовательные ограничения противTelegram, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

С августа 2025 года ведомство блокирует звонки через WhatsApp и Telegram. В РКН утверждают, что эти мессенджеры используются для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

На фоне блокировок вотсапа и телеграма в России начали различными способами продвигать национальный мессенджер Max.