Россиян медленно, но верно загоняют в Max: через домовые и школьные чаты, «Госуслуги», банки, «ВкусВилл» и даже мультфильм «Зверополис» Телеграм и вотсап будут повержены? Новый выпуск шоу «Мы не знаем»

Власти все активнее загоняют россиян в Max: в рамках школьных и домовых чатов, через работодателей и «Госуслуги», в банках и даже «ВкусВилле». Разработчик мессенджера, компания VK, регулярно отчитывается, что число пользователей Max быстро растет. И хотя эти данные вызывают большие вопросы, кажется, что все-таки у Max есть шансы победить в борьбе со строптивыми пользователями интернета — и не только через прямое принуждение. Ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов вместе с корреспондентом «Русской службы Би-би-си» Сергеем Кагермазовым обсуждает, как именно россиян подталкивают к установке Max, что будет с «Госуслугами» (скоро туда только через Max?) и на какие ухищрения теперь идут жители страны, чтобы избежать установки «национального мессенджера».
