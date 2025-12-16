Перейти к материалам
новости
Россиян медленно, но верно загоняют в Max: через домовые и школьные чаты, «Госуслуги», банки, «ВкусВилл» и даже мультфильм «Зверополис»
Телеграм и вотсап будут повержены? Новый выпуск шоу «Мы не знаем»
48 минут
10:18, 16 декабря 2025
Власти все активнее загоняют россиян в Max: в рамках
школьных
и
домовых
чатов, через работодателей и
«Госуслуги»
, в банках и даже «ВкусВилле». Разработчик мессенджера, компания VK, регулярно
отчитывается
, что число пользователей Max быстро растет. И хотя эти данные вызывают большие вопросы, кажется, что все-таки у Max есть шансы победить в борьбе со строптивыми пользователями интернета — и не только через прямое принуждение. Ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов вместе с корреспондентом «Русской службы Би-би-си» Сергеем Кагермазовым обсуждает, как именно россиян подталкивают к установке Max, что будет с «Госуслугами» (скоро туда только через Max?) и на какие ухищрения теперь идут жители страны, чтобы избежать установки «национального мессенджера».
