Пользователи пожаловались, что не могут зайти на «Госуслуги» без установки мессенджера Max. В Минцифры заявили, что будут «постепенно отказываться» от авторизации через СМС

Некоторые пользователи в России пожаловались на то, что у них пропала возможность авторизоваться в «Госуслугах» через код по СМС — вместо этого им предлагают установить мессенджер Max. Об этом пишут SotaVision, «Агентство», «Сирена» и другие СМИ.

Проблемы возникают при заходе на «Госуслуги» с телефона. В мобильной версии при авторизации появляется сообщение о необходимости установить Max и получить код подтверждения входа через мессенджер. Избежать этой операции нельзя.

При авторизации в «Госуслугах» со стационарного компьютера или в приложении такой проблемы не возникает — установку мессенджера можно пропустить.

«Медуза» убедилась, что в «Госуслугах» по-прежнему можно авторизоваться без использования Max, в том числе в мобильной версии.

Обновлено. В министерстве цифрового развития РФ заявили, что намерены «постепенно отказываться» от подтверждения входа на «Госуслуги» через СМС из-за случае мошенничеств. «Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи „Госуслуг“ непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС — пока это решение касается только входа на „Госуслуги“ через мобильные устройства», — говорится в заявлении Минцифры.

Власти РФ активно пытаются заставить россиян установить национальный мессенджер Max, несмотря на то, что приложение плохо работает.

