Министр ЖКХ заявил, что все российские домовые чаты принудительно перенесут в мессенджер Max до конца 2025 года

Жильцы каждого многоквартирного дома в России должны до конца 2025 года создать официальный чат в мессенджере Max, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Серьезная задача перед нами поставлена — и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в ЖКХ. Каждый многоквартирный дом должен создать чат до конца года и перевести на него все, что находилось в Telegram и WhatsApp. И официально закрепить статус домового чата. Это фактически работа по почти миллиону многоквартирных домов в стране», — цитирует его слова ТАСС.

Каким именно образом правительство РФ намерено добиться этого, министр не уточнил.

Max позиционируется как национальный мессенджер России. Хотя он пока формально находится на стадии «тестирования», уже развернута масштабная кампания, цель которой — перевод российских пользователей с иностранных сервисов на Max. Параллельно власти РФ ограничивают работу двух самых популярных мессенджеров — Telegram и WhatsApp. С августа в них заблокирована возможность звонков.

