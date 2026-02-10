Лавров: переговоры по прекращению войны России с Украиной продолжаются, но впереди «большая дистанция»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по прекращению российско-украинской войны продолжаются, но на этом пути предстоит пройти еще «большую дистанцию».

В интервью НТВ глава МИД РФ призвал не впадать в «восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп „поставил на место“ европейцев, Владимира Зеленского».

«Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби — там впереди еще большая дистанция», — заявил Лавров (цитата по ТАСС в орфографии оригинала).

Россия, Украина и США провели два раунда переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй — 4-5 февраля. Стороны договорились об обмене пленными — 157 на 157 человек. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры прошли «конструктивно». О конкретном содержании переговоров известно мало. ТАСС со ссылкой на «западный источник в Абу-Даби» писал, что Москва в рамках «большого договора» хочет, чтобы мировое сообщество официально признало суверенитет РФ над Донбассом.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, США предлагают завершить войну до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет — выборы в Конгресс. Госсекретарь США Марко Рубио по итогам первых переговоров в Абу-Даби заявлял, что рамках подготовки мирного плана единственным нерешенным остался территориальный вопрос. Зеленский отмечал, что вопрос территорий может быть решен только при условии его личной встречи с Владимиром Путиным.

