«Fuck Putin. Fuck Epstein». Бывший комиссар прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова сравнила себя с диссидентами и жертвами Эпштейна

Бывший пресс-секретарь прокремлевского движения «Наши» прокомментировала свою переписку с финансистом . Она сравнила себя с людьми, пострадавшими от его действий, и диссидентами, которые были вынуждены покинуть Россию из-за политического преследования.

О переписке Марии Дроковой с Джеффри Эпштеном стало известно после того, как Минюст США опубликовал материалы по делу против финансиста. Дрокова упоминается в письме, которое Эпштейн получил весной 2017 года от отправителя (его имя зацензурировали). Последний представляет ее Эпштейну как «чудо-женщину, которая хочет познакомиться с вами и изложить свой текущий план покорения мира». Летом того же года сама Дрокова предложила Эпштейну идеи для продвижения его личного бренда, включая план исправления репутации и учреждение премии за борьбу с харассментом. Через два года, за несколько недель до ареста Эпштейна, Дрокова присылала ему свои фото, а тот просил у нее «нюдсы».

По словам Дроковой, она вступила в движение «Наши», «веря, что это путь вперед». Но к концу подросткового возраста она «увидела коррупцию и зло Путина», поэтому ушла из организации, «высказалась (в том числе в фильме „Поцелуй Путина“)» и сбежала в США.

Дрокова утверждает, что российские государственные СМИ «заклеймили ее предательницей» после того, как она получила грин-карту США в 2017 году. Ее отец, как утверждается в посте, потерял работу, а семья жила «под постоянными угрозами и пристальным вниманием со стороны российского государства». «Диссидентов за рубежом тогда (и сейчас) преследовали, и опасность с тех пор только усилилась. Я была в ужасе и отчаянии», — добавила Дрокова.

Вскоре после этого Дрокова познакомилась с Эпштейном, который убедил ее в том, что она в безопасности. Она также поверила тому, что о нем говорили другие их общие знакомые.

За два года общения с финансистом бывший пресс-секретарь «Наших» четыре раза познакомила журналистов с Эпштейном и «ни разу не посещала его остров», говорится в посте.

«Сейчас я ясно вижу, насколько он был темной и злой фигурой — мастером манипуляции, с пугающей точностью использовавшим чужую уязвимость. <…> Я связалась с некоторыми из его жертв и узнала о похожей схеме: он брал женщин, которые чувствовали, что им больше некуда идти, создавал им чувство безопасности, а затем угрожал лишить их этой безопасности в обмен на подчинение его требованиям», — утверждает Дрокова, добавив, что ей «искренне жаль».

Бывший пресс-секретарь «Наших» заявила, что отказалась от российского паспорта и не может вернуться на родину, «не рискуя своей свободой», а после смерти Эпштейна «поддержала расследование» его действий. В конце поста Дрокова призналась в любви к США и их ценностям. Она добавила: «К черту Путина. К черту Эпштейна» (в оригинале: «Fuck Putin. Fuck Epstein»).

Издание «Агентство» проверило заявления Марии Дроковой о том, что ее преследовали в России. Журналисты не обнаружили следов масштабной кампании против активистки после ее отъезда в США, а сама она в 2018 году дала интервью провластному изданию Daily Storm, заявив, что ей «очень классно быть русской».

Отец Дроковой до 2018 года работал в мэрии Тамбова. В 2021-м он продолжал получать доход в «Тамбовгортрансе». Кроме того, у него были поступления от «Альфа-банка» и управляющей компании «Альфа-капитал». В том же 2021 году его доходы составили 45,7 миллиона рублей.

Сама Дрокова до 2021 года активно летала в Россию, свидетельствуют данные погранслужбы.