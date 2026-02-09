В России создадут единую базу данных банковских карт

Банк России в течение года создаст единый реестр банковских карт, оформленных на граждан, сообщил замминистра цифрового развития Иван Лебедев, пишет РБК.

База будет содержать информацию о том, «сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт», рассказал чиновник, выступая на заседании IT-комитета Госдумы 9 февраля.

В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что такая база позволит отслеживать количество карт, оформленных в разных банках.

Как указывает РБК, единый реестр владельцев банковских карт решили подготовить в рамках второго пакета мер против мошенников, который правительство внесло в Госдуму в декабре 2025 года.

Всего в законопроекте около 20 инициатив. В частности, власти хотят ограничить число банковских карт, которыми сможет владеть человек: не более пяти в одном банке и не более 20 суммарно в разных банках. В правительстве обсуждали предложение ограничить число карт десятью, но в итоге отказались от этого варианта.

В первые недели 2026 года банки в России в рамках борьбы с мошенничеством до трех миллионов раз временно блокировали карты и счета клиентов — физических лиц, сообщал «Коммерсант», ссылаясь на данные «Информзащиты». Это почти в 10 раз больше, чем в среднем за месяц в 2025 году.

