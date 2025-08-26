Правительство России предложило, чтобы один человек мог оформить на себя не более 10 банковских карт, сообщается на сайте кабинета министров 26 августа.

Эта мера вошла во второй пакет мер против кибермошенников, который вынесли на общественное обсуждение.

В правительстве рассчитывают, что установление лимита «упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций».

Первым с предложением ограничить количество банковских карт, оформленных на человека, выступил Банк России в марте 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что эта мера поможет бороться с , которые массово открывают банковские карты для проведения сомнительных операций. «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт», — говорила Набиуллина. Она предлагала, чтобы человек мог открыть в одном банке до пяти карт, а в нескольких банках — до 20.

