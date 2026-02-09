Россияне за год съездили в КНДР почти 10 тысяч раз. Такого не было никогда

Граждане России совершили рекордное число визитов в КНДР в 2025 году — 9985 поездок, следует из данных ФСБ, которые изучили «Верстка» и The Moscow Times.

Согласно информации ведомства, граждане РФ ездили в КНДР в основном как туристы (5075 поездок). Вторая причина для посещения страны — работа по обслуживанию транспортных средств (3080 поездок). Поездки в деловых и частных целях россияне совершали 1156 и 666 раз соответственно.

Это максимальный показатель с 2010 года, когда ФСБ начала публиковать соответствующую статистику. С 2010-го по 2019 год включительно россияне совершали по 4,9 тысячи поездок в среднем ежегодно.

В 2021 году таких поездок было всего 41, в 2022-м — 73, в 2023-м — 1238, а в 2024-м — 6469. Как отмечает «Верстка», в 2021-м и 2022-м годах есть данные только за два квартала каждого года. Таким образом, за минувший год число поездок россиян в Северную Корею выросло в полтора раза, отмечает издание.

Северная Корея считается самой закрытой страной мира.

Рост поездок россиян в КНДР совпал с началом российско-украинской войны и укреплением отношений Москвы и Пхеньяна. Северная Корея поставляет РФ оружие, а ее военные участвовали во вторжении в Украину на стороне России.

Жители России ездили в КНДР и до войны с Украиной.