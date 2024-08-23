Лагерь «Сондовон» в КНДР. Туристическая компания «Открытие»

Летом 2024 года Россия и Северная Корея договорились о взаимном приглашении школьников в детские лагеря, и в конце июля около 250 российских учащихся из разных регионов отправились в лагерь «Сондовон» в КНДР.

Поездка была организована при участии , которое формировало детские группы на основе конкурса. Одной из его победительниц стала школьница Анна Осинцева из Екатеринбурга. 20 августа свердловская «Областная газета» опубликовала ее репортаж, на который обратил внимание журналист Дмитрий Колезев.

В своем отчете о поездке школьница делится впечатлениями, описывая «гостеприимство и любовь местных жителей к российским туристам», и предлагает развеять несколько «страшных» мифов про КНДР.

Один из мифов, по ее словам, заключается в том, что на границе все вещи, включая телефон, пристально досматривают. Школьница пишет, что это не так. Она рассказывает, что телефоны по дороге в КНДР взяли только таможенники, чтобы записать его модель, а на обратной дороге вообще не трогали.

Еще один миф, по словам Анны Осинцевой, связан с тем, что в Северной Корее нельзя фотографировать. «Тоже неправда. Переводчики сказали, что можно снимать все, кроме лозунгов, военных, портретов и статуй вождей», — пишет она.

Интернета и сети у детей, по словам школьницы, не было, «но мы были гостями в чужой стране», поясняет она. «У самих корейцев есть своя собственная сеть интернет и мессенджеры», — пишет Осинцева. «Несомненно, к плюсам поездки я отношу отсутствие связи. Получился полный двухнедельный цифровой детокс от всей сторонней информации. Всем нам это пошло только на пользу. Мы много общались, искали способы развлечь себя», — пишет школьница.

Осинцева рассказывает, что в лагере «Сондовон» есть большой стадион, веревочный парк, бассейн, океанариум и многое другое, а на открытии корейские дети устроили им «настоящий праздник». «Я смотрела на все с восторгом, очень непривычно было видеть, как они одинаково маршируют, играют на музыкальных инструментах и вообще все делают вместе», — пишет она.

«Советую всем посетить эту необычную страну и увидеть все своими глазами», — завершает школьница свой репортаж.

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