Инвестбанкир Джеффри Эпштейн в 2018 году заказал на свой остров доставку шести бочек серной кислоты общим объемом 1250 литров, следует из одного из опубликованных «файлов Эпштейна», изученного изданием International Business Times.

В документе был запрос на оплату около пяти тысяч долларов — в эту сумму входила стоимость самой кислоты, а также страховка и услуги транспортировки.

Заказ был сделан 6 декабря 2018 года — примерно за полгода до того, как ФБР предъявила Эпштейну обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации.

Многие пользователи соцсетей предположили, что серная кислота могла потребоваться Эпштейну для растворения тел, чтобы скрыть свои преступления. Каких-либо подтверждений этой версии нет. Другие пользователи отмечают, что серная кислота используется для самых разных целей — например, для опреснения морской воды или регулирования кислотности воды в бассейне.