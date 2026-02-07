«Коммерсант»: задержаны подозреваемые в покушении на генерала Владимира Алексеева

Обновлено. Позже «Коммерсант» сообщил, что задержан не один, а двое подозреваемых.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По данным издания, подозреваемого уже доставили на допрос. По его итогам планируется предъявление обвинения, суд по мере пресечения может состояться 8 февраля.

Mash, в свою очередь, утверждает, что предполагаемого преступника «везут из Дубая». Вместе с ним, по данным телеграм-канала, задержан сообщник.

Покушение на Владимира Алексеева произошло утром 7 февраля, возле его дома в Москве. После покушения его госпитализировали. По данным «Коммерсанта», он жив и успешно перенес операцию. ТАСС пишет, что он уже находится в сознании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к покушению причастна Украина. Издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что в западных спецслужбах в этом сомневаются.