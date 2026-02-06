Место покушения на Владимира Алексеева. 6 февраля 2026 года Григорий Сысоев / Спутник / РИА Новости / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Это компиляция высказываний популярных Z-блогеров и российских «военкоров» и пропагандистов («Рыбарь», «Два майора», «Записки ветерана», Александр Коц, Юрий Котенок, Андрей Руденко, Анастасия Кашеварова) о покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Это не набор точных цитат: мы могли переформулировать или сократить их, чтобы придать тексту связность, — но полностью сохранили суть и смысл.

Для украинцев Владимир Алексеев — знаковый противник. Он унизил их еще в 2022 году, гарнизон «Азовстали». Покушение — это пощечина нашим спецслужбам. Странно мы ведем войну — до сих пор не прекратили проходной двор. Почему депутаты защищены лучше, чем генералы? Почему вопрос отсутствия охраны возникает спустя четыре года СВО? Почему мы не трогаем военное руководство противника? Население недоумевает, даже рьяные патриоты начинают думать: «А почему они могут, а мы нет?» Это очередная оплеуха от украинских спецслужб, они доказывают, что могут действовать в тылу. Доколе?

С начала СВО погибли 15 генералов, многих целенаправленно ликвидировали. А данных о ликвидации украинских генералов нашими спецслужбами нет. Налицо системные проблемы с безопасностью. Такие патриоты, как Алексеев, не строят вилл с вооруженной охраной — они просто служат родине. Поэтому шансов выследить их у противника больше. А вот на таких, как , никто бы и покушение не планировал — они сами ущерб России наносят. К политикам и чиновникам приставлены ФСО, а военное руководство остается без защиты.

В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. В него стреляли в подъезде его дома. Он в тяжелом состоянии

