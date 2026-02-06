Спецслужбы Запада сомневаются, что Украина причастна к покушению на убийство заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева, совершенное в Москве 6 февраля. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на бывших и действующих сотрудников западных спецслужб.

По словам источников, нападение на Алексеева на фоне проходящих мирных переговоров может привести к тому, что переговоры сорвутся, а администрация Дональда Трампа будет в гневе.

Спецслужбы Украины «совершали подобные нападения в прошлом, но с их стороны было бы настоящим безумием делать это сейчас», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

Бывший сотрудник спецслужб Украины, в свою очередь, заявил: «Мы не дураки».

Один из источников WP считает, что «гораздо более вероятно», что покушение на Алексеева связано с «внутренним вопросом». Источник напомнил, что генерал участвовал в подавлении мятежа ЧВК Вагнера в 2023 году, а также встречался с основателем ЧВК Евгением Пригожиным перед тем, как тот погиб в авиакатастрофе, которую, как предполагается, организовали спецслужбы РФ.

Замначальника ГРУ Владимира Алексеева пытались убить в жилом доме в Москве. После покушения его госпитализировали. В каком он состоянии, неизвестно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к покушению причастна Украина.

