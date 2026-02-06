ТАСС: подготовка мирного соглашения России и Украины займет не менее полутора месяцев «при нормальном настрое всех сторон»

Работа над соглашением о завершении войны России с Украиной займет не менее полутора месяцев, заявил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров.

«Идет очень многоплановая и поэтапная работа, — сказал он. — За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдет больше».

Также собеседник ТАСС рассказал, что украинская сторона хочет получить гарантии безопасности для Одессы. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — заявил он, подчеркнув, что «для Киева это критически важный аспект».

Россия, Украина и США провели два раунда переговоров в Абу-Даби. Первый состоялся 23-24 января, второй — 4-5 февраля. Детали переговоров не раскрываются. Стивен Уиткофф, возглавляющий делегацию США на этих переговорах, лишь объявил, что они были «детальными и продуктивными». Также известно, что в Абу-Даби Россия и Украина договорились провести обмен пленными, а РФ и США — возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами.

Что еще известно о переговорах в Абу-Даби

