Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби завершились. О результатах пока не сообщается
Трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США в Абу-Даби завершилась, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря главы украинской делегации Рустема Умерова Диану Давитян.
По ее словам, сообщения для прессы будут позже, пишет «Русская служба Би-би-си».
Нынешние переговоры — второй раунд встреч делегаций трех стран. Первый раунд прошел 23-24 января. Второй начался 4 февраля.
Глава украинской делегации Рустем Умеров говорил, что в рамках переговоров 4-5 февраля проходят трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. По данным ТАСС , на встречах обсуждались экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня.
На фоне переговоров Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 157 военнослужащих.