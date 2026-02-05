Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби завершились. О результатах пока не сообщается

Трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США в Абу-Даби завершилась, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря главы украинской делегации Рустема Умерова Диану Давитян.

По ее словам, сообщения для прессы будут позже, пишет «Русская служба Би-би-си».

Нынешние переговоры — второй раунд встреч делегаций трех стран. Первый раунд прошел 23-24 января. Второй начался 4 февраля.

Глава украинской делегации Рустем Умеров говорил, что в рамках переговоров 4-5 февраля проходят трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. По данным ТАСС , на встречах обсуждались экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня.

На фоне переговоров Россия и Украина обменялись пленными. Стороны передали друг другу по 157 военнослужащих.

еще о переговорах

Война Тысяча четыреста сорок второй день. В Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров (там «пресса не предусмотрена»). В Белгороде — блэкаут из-за удара ВСУ

еще о переговорах

Война Тысяча четыреста сорок второй день. В Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров (там «пресса не предусмотрена»). В Белгороде — блэкаут из-за удара ВСУ