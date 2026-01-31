Правительство США частично приостановило работу

Работа правительства США с 31 января частично приостановлена из-за отсутствия финансирования, пишет The Guardian.

Так называемый шатдаун произошел из-за того, что сенаторы-демократы отказались проголосовать за законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности после того, как сотрудники иммиграционной и пограничной служб в ходе рейдов застрелили в Миннесоте двух местных жителей Рене Гуд и Алекса Претти.

Отказ демократов проголосовать за этот законопроект помешал нижней палате Конгресса США одобрить крупный пакет законопроектов, касающийся финансирования работы других правительственных структур, до истечения установленного срока в пятницу, 30 января, в полночь.

Верхняя палата Конгресса США в пятницу одобрила компромиссный вариант законопроекта о финансировании правительства. Однако проголосовать за него нижняя палата Конгресса сможет лишь в понедельник, 2 февраля. В нижней палате у республиканцев большинство мест, законопроект, скорее всего, будет одобрен.

Предыдущий раз правительственные структуры в США останавливали работу из-за того, что законодатели не могли согласовать их финансирование, 1 октября 2025 года. Шатдаун продолжался 43 дня и стал самым длительным в истории США.

Еще о последствия убийств в Миннесоте

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает

Еще о последствия убийств в Миннесоте

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает