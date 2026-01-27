Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает

Витрина в Миннеаполисе, в которую попала пуля во время инцидента, приведшего к гибели Алекса Претти Roberto Schmidt / AFP / Scanpix / LETA

Конфликт в Миннесоте стал большой политической проблемой для президента США Дональда Трампа и его администрации. Там проходит масштабная операция по выявлению и депортации иммигрантов, не имеющих легального статуса. Она сопровождается протестами и частыми стычками между местными жителями и агентами федеральных служб — иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и пограничного патруля.

В течение января в результате этих конфликтов агенты убили двух американских граждан — Рене Гуд и Алекса Претти. В обоих случаях представители федеральных властей заявляли, что убитые были левыми радикалами и даже «террористами», которые препятствовали законным действиям ICE и пограничного патруля и угрожали безопасности агентов. В обоих случаях видеозаписи инцидентов противоречат этим заявлениям.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц (представитель Демократической партии, напарник Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года) назвал действия федеральных властей посягательством на суверенитет штата и даже оккупацией. Он сравнил ICE с гестапо. Уолц и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей распорядились, чтобы местные правоохранительные органы не содействовали операции ICE и пограничного патруля.

Кроме того, власти штата обратились в суд, добиваясь прекращения операции и вывода из Миннесоты федеральных агентов.

Со своей стороны, министерство юстиции США начало расследование в отношении Уолца, Фрея и других должностных лиц Миннесоты по подозрению в заговоре с целью воспрепятствовать работе федеральных органов.

Однако 25 января появились признаки того, что Трамп отступает от прежней бескомпромиссной позиции. В беседе с корреспондентом The Wall Street Journal он заявил, что не готов давать оценку действиям агента, который застрелил Алекса Претти. Это заметно отличается от того, как он вел себя после убийства Рене Гуд, — тогда он немедленно и безоговорочно встал на сторону агента ICE.

В той же беседе Трамп дал понять, что ICE и пограничный патруль через некоторое время будут выведены из Миннеаполиса, хотя точных сроков не назвал.

26 января Трамп сообщил в соцсети Truth, что поговорил по телефону с Уолцем и Фреем, — и тон этих сообщений был явно примирительным. В тот же день стало известно, что командующий пограничным патрулем Грегори Бовино отозван из Миннесоты. Президент отправил в штат Тома Хомана, своего . Как отмечает The Wall Street Journal, Бовино олицетворяет максимально жесткую политику депортаций, тогда как Хоман имеет репутацию гораздо более умеренного. Ожидается, что Хоман наладит диалог с местными властями и подготовит почву для вывода из Миннесоты большинства федеральных агентов.

Грегори Бовино Seth Herald / Reuters / Scanpix / LETA

По данным источников The Wall Street Journal в Белом доме, дискуссии внутри администрации о ситуации в Миннесоте и прежде были напряженными, но значительно обострились после гибели Алекса Претти. Это второй за месяц инцидент с летальным исходом.

Многие чиновники и законодатели, причем не только из Миннесоты, на встречах и в телефонных разговорах с Трампом и его советниками все чаще говорят, что столь жесткие меры массовых депортаций становятся все менее популярными. Одним из тех, кто по телефону призвал Трампа изменить подход, был близкий к нему сенатор Линдси Грэм.

26 января Крис Мейдел, главный претендент на выдвижение в губернаторы Миннесоты от Республиканской партии, заявил, что прекращает свою предвыборную кампанию, потому что в сложившихся обстоятельствах республиканцу невозможно победить на выборах. Он тщательно подчеркивал, что поддерживает политику Трампа, а в том, что ситуация в Миннесоте вышла из-под контроля, обвинил «федеральных республиканцев».

Акция против ICE в Миннеаполисе 25 января 2026 года, на следующий день после убийства Алекса Претти Roberto Schmidt / AFP / Scanpix / LETA

Согласно новому опросу Reuters/Ipsos, американцы все меньше поддерживают иммиграционную политику Трампа. 39% одобряют его действия, 53% — не одобряют. Для сравнения, сразу после инаугурации Трампа в январе 2025 года его политику в этой сфере поддерживали 50% американцев, а не одобряли 41%.

Опрос показал, что 58% американцев считают, что сотрудники ICE «зашли слишком далеко» в своих действиях. Лишь 12% полагают, что меры недостаточно жесткие, а 26% считают их «примерно правильными». Разделение по партийной линии оказалось резким: около 90% демократов уверены, что иммиграционные службы действуют чрезмерно жестко, тогда как среди республиканцев так считают лишь около 20%. Среди независимых избирателей такую позицию разделяют примерно 60%.

В целом рейтинг одобрения Трампа также снизился. Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, его общая поддержка упала до 38% — это минимальный показатель за текущий президентский срок.

