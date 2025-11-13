Палата представителей США одобрила, а президент Дональд Трамп подписал закон о финансировании работы правительства до 30 января 2026 года.

Шатдаун (так называют приостановку работы) в США начался 1 октября из-за расхождений демократов и республиканцев при одобрении бюджета правительства на 2026 год — представители Демократической партии отказались поддержать его, пока не будут продлены налоговые льготы на медицинское страхование и выделены средства на программы льготного здравоохранения. 10 ноября обе партии в сенате достигли соглашения и проголосовали за компромиссный законопроект о финансировании.

Палата представителей, большинство в которой составляют республиканцы, одобрила этот законопроект 222 голосами против 209. В его поддержку проголосовали почти все республиканцы, демократы в основном выступили против. Затем законопроект подписал Дональд Трамп.

Это завершает 43-дневный шатдаун, во время которого были закрыты федеральные ведомства, а несколько сотен тысяч госслужащих — отправлены в неоплачиваемые отпуска. Последствиями шатдауна стали массовые задержки и отмены авиарейсов, а также приостановка многих других процессов, включая выдачу продовольственных талонов нуждающимся.

На возвращение к нормальной жизни потребуется время, отмечают CNN, «Би-би-си» и другие издания. 13 ноября отменено более 900 рейсов в США и обратно. Продовольственные талоны, как ожидается, будут предоставлены немедленно, но сроки возобновления их выдачи в полном объеме зависят от штата.