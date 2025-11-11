Сенат США принял законопроект о прекращении самого длительного в истории страны шатдауна

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который позволит прекратить самый долгий в истории страны шатдаун, продолжающийся уже более 40 дней.

Законопроект, пишет CNN, поддержали 60 сенаторов, против проголосовали 40 членов верхней палаты конгресса США. Среди тех, кто поддержал законопроект, были семь сенаторов-демократов и один независимый сенатор.

Палату представителей, где у республиканцев большинство, должна рассмотреть законопроект о финансировании правительства 12 ноября. После этого документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп, что положит конец шатдауну.

Накануне восемь сенаторов согласились на компромиссный законопроект о финансировании правительства, что позволило начать процесс его прохождения через конгресс.

Шатдаун в США начался 1 октября после того, как республиканцы и демократы не смогли договориться о параметрах федерального бюджета. Демократы настаивали на продлении налоговых льгот на медицинское страхование и выделении средств на программы льготного здравоохранения. Республиканцы поддержать эти требования отказывались.

Из-за шатдауна в США были отправлены в неоплачиваемые отпуска сотни тысяч госслужащих, отменены и задержаны около полутора тысяч авиарейсов по всей стране.