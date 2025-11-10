Сенаторы США достигли компромиссного соглашения, которое позволит возобновить работу правительства после 40 дней шатдауна

Сенат США проголосовал 60 на 40 за принятие компромиссного закона о финансировании правительства, сделав таким образом первый шаг к его открытию после длительной приостановки работы (шатдауна), пишет CNN.

Пакет мер предусматривает финансирование правительства до 30 января 2026 года и ряда программ на весь финансовый год.

Восемь сенаторов-демократов согласились на сделку, которая предусматривает последующее отдельное голосование по продлению налоговых льгот на медицинское страхование (этот вопрос стал одним из ключевых, по которым изначально возникло несогласие). Также соглашение предполагает гарантии возвращения на работу госслужащих, уволенных на время шатдауна.

Это голосование — первое в серии необходимых процедур. В ходе него сенат преодолел так называемый — то есть обструкцию демократов. Для последующих голосований достаточно будет простого большинства. Затем законопроект должна одобрить палата представителей, большинство в которой составляют республиканцы, а потом — подписать президент.

Шатдаун в США начался 1 октября после того, как республиканцы и демократы не смогли договориться о параметрах федерального бюджета. Демократы настаивали на продлении налоговых льгот на медицинское страхование и выделении средств на программы льготного здравоохранения. Республиканцы поддержать эти требования отказывались.

Нынешняя приостановка работы федерального правительства, которая продолжается уже 40 дней, стала не первой, но одной из самых длинных и рекордной для Трампа (во время его первого срока такое тоже случалось). Последствиями шатдауна стали простой государственных ведомств, отправка сотен тысяч госслужащих в неоплачиваемые отпуска, отмена и задержка около полутора тысяч авиарейсов по всей стране, проблемы в получении продовольственных выплат.