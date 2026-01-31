Мурманск и Североморск вновь остались без электричества

В Мурманске и Североморске «часть объектов отключены от электропитания», сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

«На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены», — написал Чибис, добавив, что аварийно-восстановительные бригады переключают потребителей на подачу электричества по резервной схеме.

Компания «Россети Северо-Запад» отчиталась, что на резервные схемы подачи электричества уже переведены котельные. «Продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов», — сообщила компания в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал Shot пишет со ссылкой на местных жителей, что электричество отключилось около 06:00 по местному времени. Некоторые жители сообщили, что у них нет не только света, но и отключилось отопление. Больше всего жалоб поступило от жителей Ленинского района города.

Мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за сбоя в подаче электроэнергии общественный транспорт переведен в особый режим работы, а наружное освещение и иллюминация в городе временно отключены.

Причины, по которым была прервана подача электричества по ЛЭП, о восстановлении которой после аварии отчитывались власти, пока неизвестны.

По данным Гидрометцентра России, в Мурманске утром в субботу, 31 января, было около 20 градусов мороза.

Мурманск и Мурманская область, включая город Североморск, были частично обесточены 23 января из-за аварии на линиях электропередачи. Пять опор линий ЛЭП обрушились из-за обледенения, метели и шквалистого ветра. Отключение электричества привело к остановке работ котельных. Без тепла остались несколько десятков тысяч жителей. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. 27 января мурманский губернатор объявил, что электроснабжение областного центра и Североморска полностью восстановлено.

