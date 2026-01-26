Мурманск и Мурманская область, включая город Североморск, с 23 января частично обесточены из-за аварии на линиях «Россетей». Пять опор линий электропередачи (ЛЭП) обрушились из-за обледенения, метели и шквалистого ветра. Отключение электричества привело к остановке работ котельных — жители Мурманской области остались без отопления и горячей воды. По последним оценкам правительства области, без электроснабжения остаются около 73 тысяч жителей региона. Власти пытаются восстановить электроснабжение, устанавливая временные опоры ЛЭП. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. На полное восстановление электроснабжения после аварии может уйти не меньше недели, заявил губернатор Андрей Чибис. По его словам, на третьи сутки блэкаута электроснабжение восстановили в 80% домов Мурманска и Североморска. Местные жители в соцсетях не соглашаются с оценкой главы региона. Рассказываем, что об этом известно.

Жители Мурманска и Североморска — городов, которые расположены за Северным полярным кругом, — третий день сообщают о масштабных отключениях электричества и тепла. Все это время в Мурманске, по данным «Яндекс Погоды», температура воздуха днем опускалась до -10 °C, ночью до -17 °C.

Отключения начались 23 января, после того, как объяснили в «Россетях», в регионе обрушились пять опор линий электропередачи. Причиной обрушения компания назвала погоду: мокрый снег, сильный ветер и обледенение опор ЛЭП.

Следственный комитет заявил, что упавшие опоры эксплуатировались с 1960–1980-х годов. При этом срок эксплуатации таких конструкций — 40 лет. После чего каждые пять лет они должны проходить проверки. Следователи выясняют, как именно проходили эти проверки. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, ответственные сотрудники «Россетей» не приняли мер по содержанию линий электропередач в надлежащем состоянии, а также оперативно не отреагировали на аварийные отключения.

Лев Федосеев / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В первые сутки властям региона не удалось полностью решить проблему. В субботу, 24 января, в некоторых домах Мурманска ввели веерные отключения, а уже на следующий день в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Андрея Чибиса, специалисты «Россетей» работают круглосуточно, но ситуация «осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности».

26 января «Россети» отчитались об установке двух временных деревянных опор ЛЭП на замену рухнувшим. Части опор везут на место установки на вездеходах, затем собирают на земле и потом устанавливают, в том числе с помощью вертолета, рассказали в компании. Для полного завершения работ по установке и подключению основных опор ЛЭП потребуется неделя, сообщил Чибис.

Из-за блэкаута силами предпринимателей и властей в пострадавших населенных пунктах открыли пункты для зарядки телефонов, доступа к кипятку и разогрева пищи. Там выстраиваются очереди. В Мурманске в таких пунктах поддержки выдают продуктовые наборы, но не везде их хватает. Проезд в автобусах для жителей Мурманска и Североморска сделали бесплатным. Часть учебных заведений приостановили работу или перешли на дистанционный режим.

Жители Мурманска в очереди за горячей едой у культурного центра «Судоремонтник» Лев Федосеев / ТАСС / Profimedia

Видео с занятия в одной из школ Мурманска во время отключения света. Школьники помогают учителю вести урок с помощью фонариков Мурманск сейчас / Telegram Продавщица сувениров в Мурманске осматривает прилавок Лев Федосеев / ТАСС / Profimedia

Всего из-за аварии только в Мурманске более тысячи домов оказались под угрозой замерзания систем теплоснабжения, рассказал губернатор. По его словам, к 26 января все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, а в 80% домов Мурманска и Североморска стабильное электроснабжение.

Местные жители в комментариях под постами в телеграм-канале губернатора не соглашаются с этой оценкой. Некоторые комментаторы утверждают, что в Североморске «полгорода без света». Накануне местные власти сообщали, что к вечеру 25 января без света в городе остаются 117 домов.

Блэкаут в Ленинском районе Мурманска вечером 24 января Видео жителя Мурманска, опубликованное в соцсетях Обледенение опоры ЛЭП в Мурманской области Андрей Чибис

Жители Мурманска в одном из пунктов поддержки в культурном центре «Судоремонтник». Здесь можно погреться и зарядить телефоны Лев Федосеев / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Одна из читательниц издания 51.ru рассказала: «Готовим на газовой горелке. У кого-то воды и отопления нет до сих пор, у кого-то что-то восстановили, но все постоянно отключается. Графика подачи электроэнергии нет. О нем только говорят, что он якобы существует, но его никто не видел». По ее словам, из-за постоянных отключений и холода она с маленьким ребенком вынуждена уезжать из дома к родственникам или в гостиницу.

На фоне отключений электричества появились сообщения (1,2,3) о сбоях в работе мобильного интернета и мессенджера Telegram в регионе. Однако с чем именно они связаны — с отключениями света или с действиями властей, неясно.

Волонтер готовит горячую еду для мурманчан в культурном центре «Судоремонтник» Лев Федосеев / ТАСС / Profimedia

Один из пунктов раздачи горячей еды рядом с культурным центром «Судоремонтник» Лев Федосеев / ТАСС / Profimedia

Заместитель губернатора Ольга Вовк утверждает, что без света в регионе остаются около 73 тысяч человек. «Но они не постоянно находятся без света, а мы их переключаем. Домов, которые совсем долго находятся без электроснабжения, — их нет», — заявила она.

Все ключевые объекты Мурманской области, включая стратегические предприятия, утверждают власти, обеспечены электричеством. Ранее сообщалось, что отключения затронули и главную военно-морскую базу Северного флота России. Корабли перевели на автономный режим энергоснабжения.

Сотрудник Следственного комитета рядом с одной из рухнувших опор ЛЭП ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Федеральные телеканалы, несмотря на масштабные и продолжительные отключения, практически не освещают ситуацию в Мурманской области, отмечает «Агентство». Так, за выходные и утро понедельника полноценный сюжет о происходящем в регионе показал только телеканал «Россия 1» и только один раз — утром 24 января. Репортаж занял меньше двух минут хронометража новостного выпуска.