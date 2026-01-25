В Мурманской области ввели режим ЧС в связи с масштабными отключениями света из-за падения пяти опор ЛЭП

На территории Мурманской области вводится режим ЧС в связи с «затяжным характером аварии», оставившей жителей города без электричества, сообщил глава региона Андрей Чибис.

По словам Чибиса, специалистам «Россетей», несмотря на круглосуточную работу, пока не удалось восстановить линии электроснабжения. Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности, добавил губернатор. Он пояснил, что режим ЧС позволит привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний.

Отключение электричества в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск произошло 23 января. В «Россетях Северо-Запад» сообщили, что под Мурманском из-за неблагоприятных погодных условий — метели и шквалистого ветра — упали опоры ЛЭП.

В Следственном комитете заявили, что упавшие под Мурманском пять опор ЛЭП эксплуатировались с 1960–1980-х годов (при сроке эксплуатации в 40 лет). Следствие проводит проверку, возбуждено уголовное дело о халатности.