Мурманск и Североморск частично остались без электричества

В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за аварийных ситуациях, произошедших на линиях «Россетей», сообщил вечером 23 января губернатора региона Андрей Чибис.

В Мурманске и Североморске частично отключено электричество из-за неблагоприятных погодных условий, рассказал глава регионального центра Иван Лебедев. По его словам, на линиях электропередача образуется гололед и изморозь. Чибис уточнил, что отключения связаны с обрушением пяти опор ЛЭП.

По данным губернатора на утро 24 января, восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Отключение электричества привело к остановке работ котельных, но к утру электроснабжение было восстановлено.

«Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно», — заявил Чибис.

Он попросил «с пониманием отнестись к временным ограничениям — все службы прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить стабильное тепло и свет в домах северян». Губернатор также попросил жителей «по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, сетевая организация не приняла меры по «текущему содержанию линий электропередач в надлежащем состоянии», в результате 23 января «произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры».