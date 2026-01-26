«Коммерсант»: Минпросвещения предложило блокировать сайты с заданиями для ЕГЭ и олимпиад

Министерство просвещения РФ предлагает добавить сайты с ответами на задания федеральных учебников и пособий, а также заданиями ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад вместе с вариантами их решений в реестр информации, запрещенной к распространению.

Документ, вносящий соответствующие поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», подготовлен для педагогической экспертизы, пишет «Коммерсант». На портале проектов правовых актов он на момент публикации новости размещен не был.

В министерстве подобные меры объясняют необходимостью «защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ и укрепить принципы академической честности и объективности оценки знаний в ходе Всероссийской олимпиады школьников».

В Минпросвещения, пишет «Коммерсант», настаивают, что поправки «не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов». Однако, отмечает издание, законопроект запрещает публикацию как заданий с экзаменов (ЕГЭ и ГИА, Государственной итоговой аттестации) и школьных олимпиад прошлых лет, как и ответов к ним.

Если поправки будут приняты, подчеркивает «Коммерсант», то ответы на экзаменационные задания фактически приравняют к информации о способах суицида, рецептах изготовления наркотиков и «пропаганде ЛГБТ».

Опрошенные изданием эксперты опасаются, что под угрозой блокировки могут оказаться блоги и сайты преподавателей и даже сами школьники, обсуждающие в соцсетях доставшиеся им на экзаменах задания.

Сдача Единого госэкзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА) в России проводится в условиях повышенных мер безопасности. В частности, в помещениях, где проводят экзамены, глушат мобильную связь, а школьников могут досматривать. Однако практически ежегодно появляются сообщения об утечках экзаменационных заданий.

