В воронежской школе учениц заставили снимать нижнее белье при досмотре перед ЕГЭ

В Воронеже школьниц заставили во время досмотра перед экзаменом снимать нижнее белье, пишет издание Voronezh1.ru. Инцидент произошел 28 мая в школе № 62 на улице Березовая роща перед сдачей единого государственного экзамена по русскому языку.

Как сообщила журналистам одна из учениц, металлоискатели на входе начали срабатывать на металлические части в бюстгальтерах, из-за чего охрана потребовала от школьниц снять нижнее белье.

«В мою аудиторию зашли три девушки без лифчиков. Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час, — рассказала собеседница издания. — Лифчики снимали не в туалете. Был заход в школу, и там стояла рамка. Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: „Снимайте лифчик“. Кто-то говорил: „Показывайте“. Кому-то проверяли просто шорты. Некоторые снимали в коридоре, некоторые выходили на улицу. Папа одной моей одноклассницы насчитал только на улице 11 девочек, которые выходили снимать лифчики».

По ее словам, некоторые школьницы были в истерике и плакали из-за того, что их заставляли раздеваться. В воронежских пабликах местные жители задают вопросы властям, почему была допущена подобная ситуация. На их запросы не отвечают. По сообщениям СМИ, в региональном министерстве образования не получали жалоб на нарушение порядка при проведении экзаменов.

В Госдуме уже пообещали разобраться в произошедшем. Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты и Рособрнадзор проведут проверку и накажут виновных. Глава комитета по защите семьи Нина Останина сказала, что поднимет эту тему на пленарном заседании Госдумы. По словам депутата Госдумы от Воронежской области Евгения Ревенко, проверку инцидента в воронежской школе также проводит прокуратура.

Обновление. Руководитель пункта приема экзаменов в школе № 62 заявил управлению образования и молодежной политики Воронежа, что во время досмотра школьников «ни разу никто не просил выпускников ни поднимать, ни снимать одежду, как не просили и отделять какие-либо детали от нее». В свою очередь, сотрудник пункта приема экзаменов в школе заявил, что выпускники «в паре случаев на эмоциях» поднимали верхнюю одежду.