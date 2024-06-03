Уволилась директор воронежской школы, учениц которой заставили снимать нижнее белье при досмотре перед ЕГЭ

Директор школы в Воронеже, учениц которой во время досмотра перед единым госэкзаменом по русскому языку заставили снимать нижнее белье, покинула свой пост, пишет издание Voronezh1.ru.

В мэрии города сообщили, что Лариса Хопрова написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Хопрова занимала пост директора школы № 11 с ноября 2011 года. В этой школе учились девушки, которые рассказали, что 28 мая их заставили снимать нижнее белье, когда они пришли сдавать ЕГЭ. По словам школьниц, металлоискатели на входе в здание школы № 62, где проходил экзамен, начали срабатывать на металлические части в бюстгальтерах. Раздеваться, рассказали ученицы, многим школьницам пришлось прямо на улице.

В региональном министерстве образования изначально сказали, что изучили записи с камер видеонаблюдения и на них «нарушения этических норм не наблюдается», напоминает Voronezh1.ru. Однако потом, пишет издание, выяснилось, что на записи все же видно, что одной из девушек пришлось поднять кофту и показать охраннику бюстгальтер. Записи с камер наблюдения, следящих за входом в школы, региональное министерство образования публиковать не стало, сославшись на просьбы родителей учеников и рекомендации правоохранительных органов.

На инцидент при сдаче ЕГЭ в Воронеже активно отреагировали в Госдуме. Так, председатель комитета по просвещению Ольга Казакова заявила, что депутаты и Рособрнадзор проведут проверку и накажут виновных, а депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко говорил, что проверку в воронежской школе также проводит прокуратура.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, сказал, что «разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности». «Там все было сделано в соответствии с регламентом», — подчеркнул он.

В конце мая в министерстве образования Воронежской области объявили, что отстранили члена государственной экзаменационной комиссии и двух «организаторов вне аудитории», работавших на приеме экзаменов в школе № 62 во время инцидента.