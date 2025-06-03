Утром в день сдачи ЕГЭ по обществознанию в сети появились сканы реальных вариантов заданий

В России 2 июня школьники сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию. Утром в день экзамена в сети появились сканы реальных вариантов заданий, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на репетитора Дмитрия (фамилия не указывается).

Собеседник телеграм-канала рассказал, что его коллегам из Москвы прислали сканы реального варианта ЕГЭ, который совпал с тем, что, к примеру, попадался в школах регионов Кавказа. Слив разошелся по школьным чатам, пока его не начали срочно удалять, пишут «Осторожно, новости». Сколько человек успело ознакомиться с вариантами ЕГЭ перед началом экзамена, неизвестно.

По словам собеседника телеграм-канала, речь идет о самой масштабной утечке вариантов ЕГЭ перед экзаменом с 2018 года. «Дело не в том, что были варианты. Да, их выкладывали в сеть, но обычно это были фотографии от самих школьников, а не целый скан. Вероятно, его кто-то купил», — сказал он.

Обновление. В Рособрнадзоре позже сообщили ТАСС, что «фактически фото контрольных измерительных материалов (КИМ), появляющиеся в сети интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов». «Технология передачи КИМ устроена таким образом, что „слить“ их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет. Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», — заявили в службе. Там отметили, что каждый КИМ имеет уникальную подложку, по которой можно определить, кто из сдающих опубликовал данные материалы. «Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год», — добавили в Рособрнадзоре.

После скандалов в 2011-2013 годах с утечкой заданий в интернет, а также использованием телефонов во время экзамена, правила сдачи ЕГЭ в России ужесточили. В частности, в помещениях, где проходит ЕГЭ, разрешили установить устройства, подавляющие сигнал сотовой связи.

Однако в 2018 году вновь произошла масштабная утечка. Задачи из ЕГЭ по математике для разных часовых поясов появились в соцсетях за четыре дня до экзамена.

Скандалы также были связаны и с мерами безопасности при сдаче ЕГЭ. Так в 2024 году в Воронеже школьниц заставили во время досмотра перед экзаменом снимать нижнее белье. Директор воронежской школы, учениц которой заставили снимать нижнее белье при досмотре перед ЕГЭ, уволилась.