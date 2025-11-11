Преподаватель и студенты Регионального технического колледжа. 8 февраля 2023 года, Владивосток Виталий Анков / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Третий год подряд больше половины девятиклассников в России переходят не в старшие классы школ, а поступают в средние специальные учебные заведения (ссузы — да, есть такой термин, по аналогии с вузами, в советской терминологии — ПТУ). Это колледжи и техникумы. В 2022 году в колледжи уходили только половина школьников, в 2025-м этот вариант выбрали почти две трети (62%), сообщали в правительстве. Причиной стала новая образовательная политика — власти и школы дают детям все меньше шансов перейти в старшие классы и склоняют их к поступлению в ссузы, пишет объединение журналистов «Истории и факты». Они поговорили со школьниками, учителями и родителями, чтобы понять, как изменения в политике школьного образования отражаются на подростках. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

С 2023 года в России действуют новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Они позволяют школам формировать только специализированные 10-е и 11-е классы и отказывать ученикам в поступлении. Эти стандарты не запрещают создавать универсальные старшие классы без узкой специализации, но в реальности найти такие почти невозможно.

По закону школы не могут отказать девятикласснику в поступлении, если он выпустился, сдал четыре экзамена и подал документы в свою школу. Но учебные заведения одновременно обязаны соблюдать и условия ФГОС, чтобы не лишиться государственной аккредитации. В итоге администрации школ все чаще подталкивают родителей и учеников к поступлению в колледжи.

Екатерина из Калининграда рассказала журналистам, что руководство школы настаивало, чтобы ее дочь пошла учиться в колледж. «Пропаганда такая шла. Пугают в большей степени сдачей ЕГЭ. Говорят о том, что на бесплатное [место в вузе] поступить практически невозможно, „поэтому идите получайте профессию уже“», — рассказала она.

Учительница английского языка в одной из московских школ Анастасия отмечает, что для школьников такое давление — огромный стресс: «Я наблюдала в этом году, все очень переживали и волновались, что не поступят в 10-й класс и „пойдут учиться в ПТУ“. В школе даже проводили собрания с родителями, на которых рассказывали о поступлении в колледж и его преимуществах».

Таким образом школы хотят отобрать только сильных учеников, которые принесут хорошие результаты ЕГЭ, считает Ирина Абанкина, главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ.

Изменение стандартов — часть последовательной политики российских властей. В апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин упростил условия поступления в ссузы в Москве, Петербурге и Липецкой области. Теперь для этого надо сдать только два обязательных госэкзамена (ОГЭ), по русскому языку и математике. Для поступления в 10-й класс надо сдать четыре экзамена. В ноябре к эксперименту присоединились еще пять регионов: Татарстан, Московская, Тверская, Ростовская и Тюменская области.

Помимо изменения образовательных стандартов в школах ввели внеурочные занятия по профориентации. На них, по словам учителей, школьникам до 10 класса рассказывают о предприятиях, куда можно устроиться на работу после колледжа. Об университетах ученикам начинают рассказывать только с 10-го класса.

Исследователи Высшей школы экономики считают, что спрос на среднее профессиональное образование растет также и потому, что реальные доходы россиян падают, а высшее образование становится менее доступным. В частности, конкуренция за места в вузы увеличивается из-за законов, принятых на фоне российско-украинской войны. Эти нормы дают участникам войны и их детям льготы на поступление на бюджетные места — как в ссузы, так и в вузы.

Некоторые учителя в целом поддерживают поступление учеников в колледжи. Учитель физики в московской школе Александр отметил, что часть ссузов обучают не хуже вузов, но и конкурс в них соответствующий. «Зачастую в МГУ поступить легче, чем в колледж», — отметил учитель.

Так, в 2024 году на одно бюджетное место на «Профилактическую стоматологию» девятиклассники подали в среднем 19 заявлений, на «Анимацию» — 17, на «Геологию и разведку нефтяных и газовых месторождений» — 13, на «Фармацию» — восемь, «Графический дизайн» — семь. При этом на многих рабочих специальностях конкурса нет.

В среднем, отмечают «Истории и факты», конкурс в колледжи и техникумы ниже, чем в высшие учебные заведения. Но он растет в последние годы. Об этом авторам статьи рассказали и родители школьников. «Фактически дети, которые сейчас заканчивают девятый класс, их из школы очень принудительно гонят в колледжи и создают такие условия, что в десятый класс еще нужно суметь поступить. А [на бюджетные места] в колледж они не проходят по той простой причине, что туда идет рейтинг аттестатов очень большой, [средний балл аттестата] 5.0 и 4.9. И „дети ﻿“, их сейчас очень много, они идут вне очереди», — отмечает мать калининградской школьницы Екатерина. По ее словам, не все родители готовы платить за обучение в колледже.

Однако доля тех, кто поступает на платные места в ссузы, ежегодно становится больше. В 2024 году более 500 тысяч человек были зачислены в колледжи и техникумы на платные места — это 41% от всех поступивших. А за последние 15 лет доля платников удвоилась.

Как отмечают «Истории и факты», по некоторым направлениям почти все места в ссузах платные. Так, большая доля платников на программах, связанных с юриспруденцией, медициной, финансами, логистикой, дизайном и рекламой. Меньше всего — среди поступивших на рабочие специальности (сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ).

Еще одна причина, по которой государство меняет образовательную политику — дефицит квалифицированных рабочих. К 2030 году в России будет не хватать около полутора миллиона работников со средним профессиональным образованием, говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Но школьники, вынужденные выбирать колледжи, поступают на программистов, дизайнеров и помощников юристов. Эти программы выбрали 41% выпускников девятых и 20% выпускников одиннадцатых классов, следует из последних доступных данных Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. На рабочие профессии идут только 10% девятиклассников и 2,6% выпускников 11-х классов. Почти для пятой части девятиклассников среднее профессиональное образование — это ступень к высшему.

По мнению Ирины Абанкиной, ориентация государства на поступление в ссузы может не привести к увеличению квалифицированных работников еще и потому, что часть выпускников может попасть под призыв или добровольно уйти на войну из-за высоких выплат.

Некоторые девятиклассники уже и вовсе не надеются поступить в 10-й класс. Их пугают требования школ и конкуренция. «Это был год, который многие [одноклассники] воспринимали как последний в школе. Я до конца думал, что пойду в колледж», — рассказал московский девятиклассник Женя. Из 30 учеников его класса в школе остались только восемь.

Другие школьники и их родители пытаются отстоять свои права на образование. Они жалуются на отказы школ в зачислении в 10-е классы в прокуратуру, департаменты образования и даже администрацию президента. Некоторым удается в итоге добиться перевода в старшую школу.