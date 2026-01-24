В Миннеаполисе произошла стрельба с участием иммиграционной службы. Один человек погиб

Стрельба с участием сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) произошла в Миннеаполисе, сообщает CNN. Ее обстоятельства пока не уточняются. Associated Press передает, что федеральный агент выстрелил в мужчину, который вскоре умер.

Был ли стрелявший агентом ICE, точно неизвестно.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что погибший был вооружен. Представитель министерства также предоставил фотографию пистолета, который, как утверждается, был у мужчины. Других подробностей в министерстве не привели, в том числе о том, угрожал ли мужчина этим пистолетом.

На месте стрельбы собралась толпа людей, которая начала выкрикивать ругательства в адрес агентов ICE, называть их «трусами» и требовать от них уйти с улиц города.

По словам начальника полиции Миннеаполиса Брайана ОʼХары, погибший — 37-летний местный житель. Он был, предположительно, гражданином США.

«Я только что разговаривал с Белым домом после очередной ужасной стрельбы, совершенной федеральными агентами сегодня утром. Миннесоте это надоело. Это отвратительно. Президент должен положить конец этой операции. Необходимо немедленно вывести из Миннесоты тысячи жестоких, неподготовленных офицеров», — заявил губернатор губернатор Миннесоты, член Демократической партии Тим Уолз.

7 января в Миннеаполисе сотрудник иммиграционной и таможенной службой США (ICE) убил несколькими выстрелами 37-летнюю местную жительницу Рене Николь Гуд, машина которой стояла поперек дороги, преграждая путь пикапу ICE (без опознавательных знаков). Дональд Трамп позже заявил, что посмотрел ролик со съемкой инцидента и увидел, как женщина вела себя «крайне агрессивно», препятствуя действиям сотрудников ICE, после чего «преднамеренно совершила наезд на служащего». После убийства Рене Гуд в штате Миннесота начались протесты против действий сотрудников ICE.

Через неделю в Миннеаполисе во время операции по задержанию и депортации, проводимой ICE, произошла стрельба, в результате которой был ранен в ногу мигрант из Венесуэлы

