В Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы ранил в ногу мигранта из Венесуэлы во время операции по задержанию

В Миннеаполисе во время операции по задержанию и депортации, проводимой иммиграционной и таможенной службой США (ICE), произошла стрельба, в результате которой был ранен в ногу мигрант из Венесуэлы, пишет CBS News.

По данным CBS, целью операции был «нелегальный иностранец» из Венесуэлы. Он напал на сотрудника ICE с лопатой, пытаясь ударить его по голове, и тот в ответ открыл стрельбу. После ранения венесуэлец скрылся в жилом доме. Позже полиция установила, что внутри находились еще три нелегальных мигранта. Все четверо забаррикадировались внутри, на место были вызваны дополнительные силы, и в итоге правоохранительные органы взяли дом штурмом.

Сотрудник ICE и раненый гражданин Венесуэлы были доставлены в больницу.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что «нелегальный иностранец из Венесуэлы» сначала пытался скрыться от ICE на автомобиле, а затем пешком, но когда его догнали, «начал оказывать сопротивление и совершил жестокое нападение» на сотрудника ICE. Пока шла борьба, из ближайшего дома вышли двое мужчин и «также напали на представителя закона, используя лопату для снега и черенок от метлы». В это время первый преследуемый вырвался и начал наносить удары лопатой. Сотрудник ICE в ответ «произвел оборонительные выстрелы для защиты своей жизни».

На месте происшествия собрались местные жители, начались столкновения. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал к спокойствию и обратился к протестующим с просьбой «не заглатывать наживку» администрации Трампа.

Неделю назад в Миннеаполисе сотрудник ICE убил 37-летнюю местную жительницу Рене Николь Гуд. Ее машина стояла поперек дороги, по которой ехал пикап сотрудников ICE без опознавательных знаков. Выйдя из машины, они попытались открыть дверь автомобиля Рене Гуд и начали дергать за ручку. Та, судя по всему, намереваясь уехать, направила автомобиль вперед, и в этот момент стоявший перед капотом сотрудник ICE открыл стрельбу.

Дональд Трамп позже заявил, что посмотрел ролик со съемкой инцидента и увидел, как водительница вела себя «крайне агрессивно», препятствуя действиям сотрудников ICE, после чего «преднамеренно совершила наезд на служащего». Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал смерть Рене Николь Гуд «трагедией, которую она сама создала», заявив, что она «пыталась помешать законной операции правоохранительных органов».

Читайте также

В Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину, которая на машине перегородила дорогу В городе массовые протесты. Мэр потребовал, чтобы служба «убиралась из Миннеаполиса»

Читайте также

В Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину, которая на машине перегородила дорогу В городе массовые протесты. Мэр потребовал, чтобы служба «убиралась из Миннеаполиса»