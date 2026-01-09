Вэнс назвал смерть жительницы Миннеаполиса Рене Гуд «трагедией, которую она сама создала». Ее застрелил сотрудник иммиграционной службы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал смерть жительницы Миннесоты Рене Николь Гуд, застреленной сотрудником иммиграционной службы (ICE), трагедией, которую она сама создала».

«Перед нами женщина, которая пыталась помешать законной операции правоохранительных органов. <…> Я могу считать ее смерть трагедией одновременно признавая, что это трагедия, которую она сама создала и трагедия крайне левых сил, которые мобилизовали целое движение — безумное меньшинство — против наших сотрудников правоохранительных органов», — сказал Вэнс на брифинге для журналистов.

Он добавил, что причина, по которой Рене Гуд была убита, «заключается в том, что она пыталась протаранить человека своей машиной», а этот человек «действовал в целях самообороны». «Вот почему она лишилась жизни, и это трагедия», — заключил Вэнс.

Кроме того, Вэнс раскритиковал СМИ, которые, по его словам, умалчивают о том, что Гуд была «частью более широкой левой сети», направленной на сопротивление работе сотрудников ICE. NBC News отмечает, что никаких доказательств, связывающих Гуд с левыми группами, не представлено.

37-летняя Рене Николь Гуд была убита 7 января в Миннеаполисе сотрудником иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Ее машина стояла поперек дороги, по которой ехал пикап ICE. Двое сотрудников вышли из пикапа, один из них попытался открыть водительскую дверь автомобиля Рене Гуд. В это время перед ее капотом появился третий сотрудник, который, когда машина Рене начала двигаться, несколько раз выстрелил с близкого расстояния, убив ее.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что когда сотрудники ICE проводили в Миннеаполисе «адресные операции», участники беспорядков «начали блокировать их работу», а одна из них «использовала свой автомобиль как оружие», попытавшись совершить наезд на служащих. Дональд Трамп заявил, что посмотрел ролик со съемкой инцидента и увидел в нем, как водительница вела себя «крайне агрессивно», препятствуя действиям сотрудников ICE, после чего «преднамеренно совершила наезд на служащего».

