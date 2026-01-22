Трамп подписал устав Совета мира
Дональд Трамп подписал устав Совета мира — нового международного органа, созданного им фактически как альтернатива ООН.
Церемония подписания прошла на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На ней присутствовали представители стран Ближнего Востока и Южной Америки (Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Аргентины, Парагвая), а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На сцене вместе с Трампом были представители менее чем 20 стран и ни одного из традиционных западноевропейских союзников США, отмечает CNN.
По словам самого Трампа, который выступил на церемонии с речью, Совет мира будет сотрудничать со многими другими организациями, включая ООН.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после речи Трампа объявила, что теперь Совет мира — официально международная организация. Затем к Трампу поочередно начали подходить лидеры стран, чтобы поставить свои подписи.
Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа. Однако фактически, как выяснилось из его устава, он получит гораздо более широкие функции и по сути станет альтернативой ООН. Председателем Совета будет сам Трамп, а за пожизненное членство в нем странам предлагается внести по одному миллиарду долларов. Приглашения войти в Совет мира получили почти 60 стран, в числе которых есть Россия, Беларусь и Украина. 20 января Александр Лукашенко первым в Европе подписал документ о вступлении в Совет. Вместе с этим ряд европейских стран планирует отказаться от участия — в том числе из-за приглашения России.
Владимир Путин подтвердил, что Россия получила приглашение и сказал, что Россия готова передать Совету мира, созданному как орган управления Газой, 1 миллиард долларов из заблокированных в США российских активов даже «до решения вопроса об участии в составе и в самой работе» Совета.