Дональд Трамп подписал устав Совета мира — нового международного органа, созданного им фактически как альтернатива ООН.

Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA

Церемония подписания прошла на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На ней присутствовали представители стран Ближнего Востока и Южной Америки (Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Аргентины, Парагвая), а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На сцене вместе с Трампом были представители менее чем 20 стран и ни одного из традиционных западноевропейских союзников США, отмечает CNN.

По словам самого Трампа, который выступил на церемонии с речью, Совет мира будет сотрудничать со многими другими организациями, включая ООН.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после речи Трампа объявила, что теперь Совет мира — официально международная организация. Затем к Трампу поочередно начали подходить лидеры стран, чтобы поставить свои подписи.

Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа. Однако фактически, как выяснилось из его устава, он получит гораздо более широкие функции и по сути станет альтернативой ООН. Председателем Совета будет сам Трамп, а за пожизненное членство в нем странам предлагается внести по одному миллиарду долларов. Приглашения войти в Совет мира получили почти 60 стран, в числе которых есть Россия, Беларусь и Украина. 20 января Александр Лукашенко первым в Европе подписал документ о вступлении в Совет. Вместе с этим ряд европейских стран планирует отказаться от участия — в том числе из-за приглашения России.

Владимир Путин подтвердил, что Россия получила приглашение и сказал, что Россия готова передать Совету мира, созданному как орган управления Газой, 1 миллиард долларов из заблокированных в США российских активов даже «до решения вопроса об участии в составе и в самой работе» Совета.

Читайте также

Трамп хочет по миллиарду долларов от стран за постоянное членство в создаваемом им Совете мира. Председателем будет он сам. Решает, кого приглашать, тоже он Критики президента США опасаются, что он создает альтернативу ООН

Читайте также

Трамп хочет по миллиарду долларов от стран за постоянное членство в создаваемом им Совете мира. Председателем будет он сам. Решает, кого приглашать, тоже он Критики президента США опасаются, что он создает альтернативу ООН