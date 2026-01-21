Bloomberg: Трамп сможет быть председателем Совета мира пожизненно

Дональд Трамп сможет продолжить возглавлять создаваемый им Совет мира даже после того, как покинет Белый дом, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Пост председателя будет закреплен за Трампом до тех пор, пока он сам не уйдет в отставку с этой должности, уточнил собеседник агентства. Он добавил, что следующий президент сможет назначать в Совет своего кандидата, который будет в нем представлять США.

На вопрос, является ли взнос в размере одного миллиарда долларов «входным билетом» в Совет мира, источник Bloomberg ответил отрицательно. Он пояснил, что странам, которые вносят значительный вклад в проекты и хотят сохранить за собой роль надзорного органа, будет разрешено оставаться в составе на постоянной основе. Других подробностей он не привел.

Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа. Однако, судя по уставу, с которым ознакомился Bloomberg, Совет мира должен получить гораздо более широкие функции — и стать альтернативой ООН. В уставе Совет мира описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой». Сам Трамп отмечал, что «ООН не была особо полезной». Он заявил, что при всех войнах, которые он урегулировал, ООН «не помогла ни в одной из них».

По подсчетам Bloomberg, приглашения войти в Совет мира получили почти 60 стран, в числе которых есть Россия, Украина, Беларусь, Израиль, Саудовская Аравия, большинство европейских государств и другие. В МИД Китая подтвердили, что приглашен и Пекин. Некоторые лидеры уже ответили согласием, а Александр Лукашенко 20 января первым в Европе подписал документ о вступлении в Совет мира. По данным журналиста Axios Барака Равида, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также выразил готовность вступить в Совет мира Трампа.

