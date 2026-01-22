Путин заявил, что Россия готова заплатить Совету мира миллиард долларов из замороженных США активов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, 1 миллиард долларов из заблокированных в США активов.

«Даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», — заявил Путин 21 января на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (цитата по сайту Кремля).

Этот вопрос, по словам Путина, он планирует обсудить на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые 22 января приедут в Москву, а также с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

«Кстати, — добавил Путин, — оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной». Такая возможность, заявил он, также обсуждается с представителями американской администрации.

Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 янврая заявил, что готовность внести 1 миллиард долларов в Совет мира из замороженных активов не означает, что Россия не будет продолжать борьбу за их возвращение. «Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права. Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они ни удерживались, незаконно. И мы не принимаем это», — сказал он (цитата по РБК).

Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа. Однако его устав предполагает, что полномочия организации будут гораздо шире, фактически совет задумывается как альтернатива ООН.

Приглашение принять участие в Совете мира получили лидеры десятков стран, в том числе и Владимир Путин. Официально Путин пока не объявил о своем решении.

Bloomberg сообщал, что устав Совета мира предусматривает, что за постоянное членство страна должна сделать взнос в размере 1 миллиарда долларов. Александр Лукашенко, который также получил приглашение в Совет мира и уже принял его, назвал сообщения о взносе в 1 миллиард долларов «враньем».

