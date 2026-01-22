«Будущие мамы не следят за своим здоровьем, у некоторых есть вредные привычки». Глава Кузбасса обвинил матерей в гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заступился за врачей роддома в Новокузнецке, где умерли девять новорожденных, и фактически возложил ответственность за гибель младенцев на их матерей.

Во время прямой линии 22 января Середюк призвал не торопиться с выводами о ситуации в роддоме и дождаться заключения экспертов. Как отметил чиновник, власти не склоняются к версии о том, что в больнице была инфекция.

Версию об ошибке врачей губернатор назвал несостоятельной, поскольку, по его словам, у каждого младенца был свой лечащий врач. «Невозможно, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку», — заявил Середюк.

Глава региона отметил, что большинство погибших младенцев родились недоношенными, а вес некоторых из них при рождении составлял 600-800 граммов.

«Некоторые мамы не наблюдались в дородовом периоде вообще. <…> Печально говорить, но будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем, но у некоторых есть вредные привычки. Конечно же, недопустимо, что они приезжают в роддом на скорой в состоянии опьянения», — добавил глава Кузбасса.

В начале января в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 умерли девять младенцев.

По делу о халатности и причинении смерти по неосторожности задержали главного врача больницы Виталия Хераскова и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Алексея Эмиха. Они не признали вину. Хераскова отправили под домашний арест, Эмиху суд назначил запрет определенных действий.

Суд закрыл стационар на три месяца из-за несоблюдения санитарных правил. Среди прочего там нашли грибок.

