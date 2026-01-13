В новокузнецком роддоме с начала года умерли девять младенцев. Возбуждено уголовное дело, главврач отстранен от должности Больницу закрыли на карантин из-за респираторной инфекции

Сотрудница СК в роддоме Новокузнецкой городской больницы Следственный комитет / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

You can read this story in English here.

В акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Курбатова с начала года умерли девять младенцев, сообщили ТАСС и NGS42 со ссылкой на источники, а также близкие к силовикам телеграм-каналы. Позже эту информацию подтвердили в Минздраве Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме было принято 234 родов. В отделении реанимации стационара проходили лечение 32 младенца. 17 новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них были недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. У всех 17 младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция. Всем новорожденным была оказана медицинская помощь в соответствии с клиническими рекомендациями, утверждает ведомство.

«К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского», — заявили в Минздраве.

Роддом перестал принимать пациентов еще несколько дней назад, писал днем 12 января NGS42 со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, причиной закрытия могла стать детская смертность или дефицит кадров. Медработники на условиях анонимности рассказали изданию о нехватке сотрудников в роддоме, из-за чего санитаров, как утверждается, привлекали к работе в качестве медсестер. На сайте больницы говорится, что в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией акушерский стационар приостановил госпитализацию пациенток «на время проведения карантинных мероприятий». В сообщении подчеркивается, что дефицита кадров в стационаре нет.

Роддом в Новокузнецкой городской больнице Ярослав Беляев / ТАСС / Profimedia

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по двум статьям — халатность (часть 3 статьи 293 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Главный врач больницы Виталий Херасков отстранен от должности. Проверки в учреждении проводят прокуратура Кузбасса, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Отец одного из погибших младенцев сказал «Базе», что персонал роддома скрывал от родителей данные о состоянии детей. По его словам, утром после родов с ним связались медработники и заявили, что с ребенком и женой все в порядке, роды прошли успешно. Вечером того же дня он узнал о смерти ребенка. Мужчина утверждает, что персонал больницы отказался отвечать на его вопросы о причине смерти. 26-летняя Арина Б., мать одного из умерших младенцев, заявила, что весь персонал роддома был болен, они кашляли и чихали, но ходили по больнице без масок и перчаток. Она рассказала, что у ее недоношенного ребенка скакало давление, его отправили в реанимацию, где младенец умер. Врач заявил, что причиной стала остановка сердца, но позже, как утверждает Арина, вскрытие показало наличие инфекции.

Виталий Херасков заявил, что в больнице не выявили вирусную инфекцию, которая могла бы стать причиной смерти новорожденных. По его словам, каждая смерть рассматривается отдельно. «Они [дети] действительно все непростые, с недоношенностью, каждый со своими заболеваниями. Самое главное — сейчас нет опасности. Ни для беременных, ни для горожан в целом», — сказал главврач. В разговоре с Mash Херасков заявил, что вину врачей в гибели младенцев «категорически отрицает».

Произошедшее в роддоме прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, смерть младенцев в Новокузнецке стала «трагедией» для государства, которое прилагает все усилия для поддержки рождаемости. Она поручила профильному комитету Совфеда следить за ходом расследования. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отправил в Новокузнецк специалистов, которые проверят работу роддома. В группу вошли специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

На роддом в Новокузнецке было много жалоб, заявила РБК глава комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Перминова. Она сказала, что ее шокировала сложившаяся ситуация: «Я сейчас просмотрела соцсети и сообщения, касающиеся Новокузнецка, там было очень много замечаний рожениц к персоналу этого роддома и вообще к состоянию, в каком находится этот роддом». Mash утверждает, что пациенты больницы жаловались на антисанитарные условия в учреждении, в больнице были тараканы и крысы, пациентам давали прокисшие каши в грязных тарелках и чай с мухами, а на стенах была плесень.