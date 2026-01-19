В Новокузнецке приостановили на 90 дней работу роддома, где умерли девять младенцев

Суд в Кемеровской области на 90 дней приостановил работу акушерского стационара Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где в начале январе умерли девять новорожденных.

В суде заявили, что в работе роддома «выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению».

Во время новогодних праздников в акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 умерли девять младенцев. В Минздраве Кемеровской области сообщали, что в отделении реанимации стационара проходили лечение 32 младенца. 17 были в крайне тяжелом состоянии, у всех была тяжелая внутриутробная инфекция. Девять из них умерли.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и о причинении смерти по неосторожности. В рамках дела задержали главного врача Виталия Хераскова и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Алексея Эмиха. Оба вину не признали. Хераскова отправили под домашний арест, Эмиху суд назначил запрет определенных действий.

