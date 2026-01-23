Глава Кузбасса извинился за обвинение матерей в гибели младенцев в новокузнецком роддоме. В Госдуме предложили отправить его в отставку

Губернатор Кузбасса Илья Середюк прокомментировал свои слова об ответственности матерей за гибель младенцев в новокузнецком роддоме. Он заявил, что, говоря о произошедшем, он «затрагивал сложные медицинские аспекты».

«При этом понимаю, что в такой ситуации особенно важно не только что говорится, но и как это звучит. Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль. Сейчас главное — поддержка семей и максимально объективное, профессиональное разбирательство всех обстоятельств произошедшего», — говорится в посте губернатора в телеграм-канале.

Он также сообщил, что решил удалить запись эфира из соцсетей, где говорил о смерти младенцев, так как в ней «есть формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно».

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала обвинения губернатора в адрес матерей попыткой уйти от ответственности «за состояние здравоохранения, за работу надзорных органов, за бездействие региональной власти».

«На месте руководства страны я бы поставила вопрос об отстранении губернатора от должности. Потому что власть, которая в момент трагедии обвиняет пострадавших, а не ищет и наказывает виновных, теряет моральное право управлять регионом», — написала она в своем телеграм-канале.

Илья Середюк во время эфира 22 января, запись которого была опубликована на его странице во «ВКонтакте» и в телеграм-канале, заступился за врачей роддома в Новокузнецке, где умерли девять новорожденных, и фактически возложил ответственность за гибель младенцев на их матерей. По его словам, власти не склоняются к версии о том, что в больнице была инфекция, а версию об ошибке врачей губернатор назвал несостоятельной. «Некоторые мамы не наблюдались в дородовом периоде вообще. <…> Печально говорить, но будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем, но у некоторых есть вредные привычки. Конечно же, недопустимо, что они приезжают в роддом на скорой в состоянии опьянения», — говорил Середюк.

13 января стало известно, что в начале 2026 года в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области умерли девять новорожденных. Возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Читайте также

Одна из возможных причин смерти младенцев в Новокузнецке — внутриутробная или внутрибольничная инфекция. А как часто новорожденные заболевают в российских роддомах? И почему в Кузбассе число таких случаев может быть занижено?

Читайте также

Одна из возможных причин смерти младенцев в Новокузнецке — внутриутробная или внутрибольничная инфекция. А как часто новорожденные заболевают в российских роддомах? И почему в Кузбассе число таких случаев может быть занижено?