FT: власти Ирана начали конфисковывать имущество компаний и предпринимателей, поддержавших протесты

Власти Ирана усилили репрессии после массовых протестов, в стране конфисковывают имущество и закрывают бизнесы из-за обвинений в поддержке демонстраций, сообщает Financial Times.

Генпрокуратура Тегерана 20 января сообщила о возбуждении дел о подстрекательстве к протестам в отношении более 20 спортсменов, актеров и кинодеятелей. Их имущество будет использовано для компенсации ущерба от протестов, заявили в ведомстве.

Кроме того, около 60 кафе были идентифицированы как «прямо или косвенно» поддерживающие «террористические акты». FT со ссылкой на иранское агентство Tasnim пишет, что владельца популярной в стране сети кофеен и торгового центра Мохаммеда Саединию арестовали, а его имущество конфисковано.

Власти также закрыли реформистскую газету Ирана Ham-Mihan за освещение работы государственных больниц во время протестов. Еще одно новостное агентство и новостной портал обвинили в распространении ложной информации (их названия не уточняются).

Начальник иранской полиции Ахмад-Реза Радан заявил, что молодые люди, присоединившиеся к протестам, вероятно были «обмануты». По его словам, «те, кто были лидерами и участниками беспорядков, понесут суровое наказание». Он добавил, что любой, кто был «обманут [иностранными] спецслужбами», должен сдаться в течение трех дней в обмен на смягчение обвинения.

С конца декабря 2025 года в Иране проходили массовые антиправительственные протесты. По данным базирующегося в США информационного агентства иранских правозащитников HRANA, в результате жестокого подавления протестов в Иране погибли более трех тысяч человек. Другие правозащитные организации говорят о большем числе погибших. Получение достоверной информации из Ирана затруднено из-за того, что в стране блокируют интернет.

Президент США Дональд Трамп призывал иранских демонстрантов продолжать протесты и заявил, что если власти Ирана начнут расправы, то Соединенные Штаты могут прибегнуть к военному вмешательству. 14 января Трамп заявил, что власти Ирана не собираются казнить участников антиправительственных протестов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о гибели «нескольких тысяч» человек во время протестов, возложив вину за это на участников демонстраций и власти США.

Читайте также

Участники протестов в Иране надеялись, что Трамп поможет им свергнуть власть аятолл. Он говорил, что «помощь уже в пути». А потом ничего не сделал «Он подстрекал иранцев и бросил их»

Читайте также

Участники протестов в Иране надеялись, что Трамп поможет им свергнуть власть аятолл. Он говорил, что «помощь уже в пути». А потом ничего не сделал «Он подстрекал иранцев и бросил их»