Аятолла Али Хаменеи заявил о «тысячах погибших» во время протестов

Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи впервые публично заявил о гибели «нескольких тысяч» человек, возложив вину за это на участников протестов и власти Соединенных Штатов, сообщает Associated Press.

В речи, которую транслировало иранское гостелевидение, Хаменеи, в частности, заявил: «Мы считаем президента США преступником, [ответственным] за жертвы, ущерб и клевету против иранского народа».

Президент США Дональд Трамп, заявил Хаменеи, подстрекал протестующих, в том числе обещая им военную поддержку.

Верховный лидер Ирана также объявил, что участники протестов были вооружены боевым оружием, которое поступило из-за рубежа, но не стал уточнять, из какой страны.

Хаменеи также подчеркнул, что власти страны собираются привлечь к ответственности как участников протестов, так и тех, кто по их мнению, их спровоцировал.

«Мы не ведем страну на войну. Но мы не освобождаем внутренних правонарушителей, хуже того — есть международные правонарушители. Мы также не оставим их в покое», — сказал он.

По данным базирующегося в США информационного агентства иранских правозащитников HRANA, в результате жестокого подавления протестов в Иране погибли более трех тысяч человек, пишет «Русская служба Би-би-си». Некоторые другие правозащитные говорят, что жертв значительно больше. Получение достоверной информации из Ирана затруднено из-за того, что в стране блокируют интернет.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал иранских демонстрантов «продолжать протесты» и заявил, что если власти Ирана начнут расправы, то Соединенные Штаты могут прибегнуть к военному вмешательству.

Также Трамп говорил, что США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана. По данным СМИ, президент США в том числе рассматривал возможность нанести удары по Ирану. Однако удары, по состоянию на 17 января, нанесены не были. AFP сообщило 15 января, что власти Саудовской Аравии, Катара и Омана уговорили Трампа отказаться от нападения на Иран. Трамп заявил 16 января, что никто не пытался убедить его отказаться от нанесения удара по Ирану. «Я сам себя убедил», — сказал Трамп журналистам.

