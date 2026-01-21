«Би-би-си» опубликовала фотографии 300 человек, убитых при подавлении протестов в Иране

Служба фактчекинга «Би-би-си» (BBC Verify) получила от источников в Иране сотни фотографий, на которых запечатлены лица людей, погибших во время подавления антиправительственных протестов в стране.

Снимки были сделаны в судебно-медицинском центре Кахризак на юге Тегерана. Журналисты проанализировали 392 фотографии и смогли идентифицировать 326 человек, в том числе 18 женщин. Некоторых погибших сфотографировали несколько раз с разных ракурсов.

Издание опубликовало снимки, но размытыми. Как отмечает «Би-би-си», многие погибшие сильно обезображены, что усложняет опознание. 69 человек на снимках были помечены условными — это значит, что их личности на момент съемки не были установлены. Только у 28 жертв на фотографиях были ярлыки с четко различимыми именами.

«Ярлыки на более чем 100 жертвах, дата смерти которых была зафиксирована, указывали на 9 января, на данный момент — одну из самых страшных ночей для протестующих в Тегеране», — пишет издание.

Источники «Би-би-си» утверждают, что реальное число погибших, чьи тела хранятся в морге Кахризак, исчисляется тысячами. По словам одного из собеседников журналистов, в морге они видели убитых в возрасте от 12-13 до 60-70 лет. «Это было просто страшно», — заявили источники.

В конце декабря в Иране начались антиправительственные протесты, которые власти жестоко подавляют. В стране несколько недель почти полностью отключен интернет, поэтому происходящее в стране сложно документировать.

По данным базирующегося в США информационного агентства иранских правозащитников HRANA, в результате жестокого подавления протестов в Иране подтверждена гибель более 4,5 тысячи человек. Другие правозащитные организации говорят о большем числе погибших.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в середине января заявил о гибели «нескольких тысяч» человек во время протестов. Он обвинил в гибели людей участников демонстраций и власти США.